Ginnastica/ Stage della Pro Recco Gym Club a Leivi, anche yoga

Da Pro Recco Gym Club

Un successo, lo Stage organizzato dalla Pro Recco Gym Club ASD domenica 22 Gennaio a Leivi. Una mattinata impegnativa ma divertente per tutte le partecipanti, che si sono cimentate non solo nella ginnastica, ma anche nella preparazione fisica e lo Yoga.

La giornata è cominciata con circuiti, giochi coordinativi e rinforzo muscolare curati dal preparatore fisico Riccardo Lodi, laureato magistralmente in scienze motorie presso l’Università di Genova.

Riccardo, preparatore atletico specializzato in prevenzione e ricondizionamento post-infortunio, oltre che preparatore fisico di 1 livello riconosciuto della federazione italiana tennis, ha lavorato prima con le più giovani, per poi dedicarsi alle ginnaste agoniste, già in fase di preparazione per i prossimi appuntamenti nazionali e internazionali.

A seguire, la parte tecnica dello Stage, volta alla scoperta, per alcune, e al perfezionamento, per altre, della ginnastica estetica di gruppo.

A dirigere l’allenamento, questa volta, Giulia Angelino, insieme a tutte le ragazze della squadra senior, che si sono rese collaborative per insegnare i movimenti corporei tipici della disciplina.

Si è dato largo spazio al senso del ritmo poiché la ginnasta e la coreografia devono essere intimamente connesse dalla musica e il “come” venga utilizzata la musica è di estrema importanza per creare una simbiotica relazione che definisca la dinamica, la qualità del movimento e l’estetica del risultato finale.

A concludere l’intensa mattinata, ci ha pensato Mirella Parma, insegnante certificata di “Iyengar Yoga”, con tecniche di rilassamento, allungamento e respirazione. (Foto)

Prossimo appuntamento per la società bianco-celeste sarà domenica prossima, con la prima tappa del campionato italiano a Nizza Monferrato. Scenderà in pedana la squadra senior, nella categoria internazionale, e per la prima volta, la PRG schiererà anche una squadra allieve nella categoria start-up long program 9-13 anni.

» leggi tutto su www.levantenews.it