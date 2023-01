Gotti sul mercato: “Ora priorità al vice Nzola e al sostituto di Kiwior”

Luca Gotti analizza con lucidità ai microfoni di Dazn il ko contro la Roma: “Non sembrava ci fosse la possibilità di fare male alla Roma. Il primo tempo non mi è piaciuto, così come la partita, ma sullo 0-0 sei lì. È quasi finito il primo tempo, fai ragionamenti e poi il 2-0 ha dato tranquillità di gestione alla Roma. La mia idea di palleggiare tra le linee aveva un senso col risultato in bilico, dopo la Roma si è messa in una situazione di comfort”, spiega l’allenatore, prima di parlare dei movimentati giorni scorsi: “Nel giro di 2-3 ore l’altro ieri ho perso Kiwior perché è andato via e Nzola si è fatto male. Sono cose che non ti aspettavi, poi Nikolaou era squalificato e Holm si è fatto male. In uno scenario breve le cose sono cambiate velocemente. L’applicazione c’è stata, ci abbiamo provato sempre anche nel secondo tempo. La fase difensiva è stata fatta da tutti con applicazione, ho cercato di modificare un po’ lo scacchiere nella ripresa, per questo ho tolto Verde e Hristov. Avere un giocatore con le caratteristiche di Nzola permette di avere altre soluzioni, se non la hai e diventi monotematico e molto più facile per l’avversario controllare la partita, perché non hai un piano B”.

Infine, una battuta sul mercato: “Priorità al sostituto di Kiwior o al vice Nzola? Priorità a questo e a quello”.

