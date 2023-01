Gyasi: “Nzola sposta gli equilibri, ma la sua assenza non sia un alibi”

Dopo il ko contro la Roma, Emmanuel Gyasi ha parlato ai microfoni di Dazn: “Oggi non abbiamo fatto una buona partita”, spiega l’attaccante. “I gol della Roma sono nati da errori nostri, non siamo riusciti a creare occasioni ma ora dobbiamo compattarci e ripartire in vista della prossima partita. Io sono un uomo squadra, dove il mister ha bisogno gioco e dó il massimo. Preferisco giocare in attacco, ma sono sempre a disposizione. Se i risultati vengono meglio ancora”.

Una gara difficile per le Aquile anche in fase offensiva, dove l’assenza di Nzola si è fatta sentire: “Nzola è il nostro giocatore più importante e quando manca si fa sentire. È un giocatore che sposta gli equilibri, sta facendo un grande campionato, ma non deve essere un alibi. Abbiamo giocatori che quando entrano devono fare bene, non dobbiamo trovare alibi per l’assenza di M’Bala”.

