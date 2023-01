Il docufilm su Dante al Nuovo

Dal 23 al 25 gennaio potere ripassare La Divina Commedia al cinema Il Nuovo, dove arriverà il docufilm “Dante la Commedia Divina”, con Franco Ricordi, Matilde Calamai, Andrea Meroni e Mah Azar Emami. Un film per tutti gli amanti della letteratura e della poesia.

“Dante la Commedia Divina” ci porta all’interno della magnifica opera dantesca divisa in Inferno, Purgatorio e Paradiso grazie al poeta e scrittore Franco Ricordi, attraverso la recitazione e l’interpretazione filosofica dei passaggi più significativi. Compendio dei vizi e delle virtù umane. La Divina Commedia viene riletta con un approccio emotivo che porta all’identificazione, in un mix fra documentario tradizionale e video poesia. Ne deriva, per lo spettatore, un’esperienza quasi sensoriale se non onirica, in cui i confini spazio-temporali si annullano in un racconto dal valore fortemente simbolico e metaforico.

