Lo Zapata sotto sgombero entro 30 giorni: “Non in linea con le esigenze della città”

Genova. A distanza di pochi mesi dalle notifica di ingiunzione di pagamento di circa 100mila euro di utenze non pagate, il Comune di Genova ha inviato un’altra comunicazione al centro sociale Zapata, in via Sampierdarena. E questa volta lo sgombero diventa non solo concreto ma imminente.

L’amministrazione, secondo quanto riportato dai responsabili dello Zapata, vorrebbe liberare l’immobile entro i prossimi 30 giorni. “Il Comune vuole liberarsi di una consolidata realtà con più di 30 anni di attività, definendola non in linea con le esigenze della città“, si legge in una nota pubblicata su tutti i social.

» leggi tutto su www.genova24.it