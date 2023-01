Mourinho soddisfatto: “Non era facile vincere qui”. Poi apre la porta a Zaniolo

Buona la prima al Picco per José Mourinho, che dopo aver seguito la sfida dello scorso anno dal parcheggio dello stadio spezzino trova i suoi primi tre punti in campo. “Il gioco di squadra mi ha soddisfatto”, spiega il tecnico lusitano prima di scambiare qualche battuta con i colleghi romani. La squadra ha lavorato bene in settimana, ha lavorato sull’organizzazione di gioco. Oggi ho visto quello su cui abbiamo lavorato, non era facile giocare qui, con una squadra motivata e in serie positiva. L’abbiamo fatto molto bene. Il 2-0 non è un risultato che chiude le partite, ma mi sono sentito tranquillo in panchina, mi sembrava una partita controllata e mi è piaciuto”.

Un cenno poi al grande assente di oggi, lo spezzino Nicolò Zaniolo su cui le voci di mercato sono sempre più forti: “Non ho mai perso un minuto a pensare al mercato post Zaniolo. Magari sbaglio, ma la mia condizione è che non c’è storia. Non ho pensato a niente, la cosa per me è molto semplice. Quello che mi dice il direttore è verità assoluta e quello che mi dice lui mi fa dire che non c’è storia. Sarei sorpreso se Zaniolo andasse via, se lo facesse faremo una riunione di emergenza per intervenire. Per lui ho sempre avuto parole di sostegno. Il rapporto con me è buono, con l’ambiente vediamo che succede. Dal punto di vista legale la porta è aperta, la mia condizione è che la porta è chiusa, ma nel calcio qualcosa può succedere. Nicolò ogni volta che gioca dà tutto, punto, e in questo senso il mio rapporto con lui è sempre stato buono e anche ieri era buono. Però non puoi convocare chi vuole andare via e chi ha la testa lontana. Non puoi convocare un giocatore che ti dice che non è capace di aiutare la squadra in questo momento. Non devo recuperare il rapporto, non ci sono problemi. Questa settimana è importante aver fatto tre punti e una buona partita”, conclude Mourinho.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com