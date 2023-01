Pallanuoto F/ Netta vittoria del Rapallo col Bologna (15-7)

Dall’ufficio stampa del Rapallo Nuoto e Pallanuoto

Il Rapallo PN inaugura il girone di ritorno con una netta vittoria sulla Rari

Nantes Bologna, 15 a 7 il risultato finale. Un ottima prova della formazione

guidata da Coach Antonucci che concede la prima rete alle avversarie dopo

diciotto minuti di gioco ed un break di 10 a 0, gestendo poi sapientemente

ogni tentativo di rimonta delle felsinee.

“Una vittoria molto importate in ottica classifica – sottolinea Coach

Antonucci – che arriva dopo una buona prestazione e soprattutto un ottimo

approccio alla gara, aspetto in cui eravamo venute meno con Padova,

cerchiamo di migliorarci di partita in partita.”

» leggi tutto su www.levantenews.it