Pallanuoto M/ Troppo forte Torino per Chiavari: finisce 10-17

Dalla Chiavari Nuoto su Facebook

Una squadra di categoria superiore e troppo forte per la Chiavari Nuoto. Il Torino’81 si impone per 17-10 contro i ragazzi di Dinu, che giocano a viso aperto, riuscendo a contrastare i piemontesi per quasi 3 tempi, nonostante una squadra non al completo e con l’handicap di giocare “in trasferta” per la squalifica del campo di Largo Pessagno. Alla lunga sono uscite le individualità della squadra di Aversa che hanno permesso al Torino di costruire, a cavallo tra il 3 e 4 tempo, il break decisivo per conquistare i 3 punti in palio e dimostrando, ancora una volta, di essere una compagine destinata ad arrivare in fondo al campionato. Adesso si volta pagina e ci si prepara ad ospitare la President Bologna il prossimo sabato. La piscina Mario Ravera dovrà essere gremita, per dare ai nostri ragazzi tutto il nostro supporto!

» leggi tutto su www.levantenews.it