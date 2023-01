Inizia domani a Rapallo, nella parrocchia dei santi Gervasio e Protasio, la benedizione delle case. Una tradizione che deve fare i conti con le seconde case e con le case-vacanza. L’arciprete don Stefano Curotto ha affisso dei manifesti col il calendario delle benedizioni: via per via, giorno dopo giorno, a partire dalle 15,30. Termineranno il 22 marzo, una decina di giorni prima della Domenica delle Palme e della Settimana Santa.

