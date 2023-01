Rapallo: la “silenziosa agonia” degli affitti prima casa dietro il boom di turisti

Uno spettro si aggira per il Tigullio, lo spettro della mancanza di case. E il riferimento non va, com’è ovvio, alle case in vendita. Aprendo uno dei due siti più gettonati per le inserzioni immobiliari, scopriamo che nella sola Rapallo si contano più di 1200 inserzioni di immobili messi sul mercato. L’offerta è alta, molto più alta di quella delle case in affitto residenziale, ormai ridotte al lumicino. Sono, infatti, solo 120 gli annunci che propongono immobili in locazione, ma da questi bisogna scorporare i “doppioni” e le abitazioni proposte in via mensile, stagionale, annuale o comunque transitoria.

Fra i due tipi di mercato il proprietario medio non ha dubbi: quello a uso turistico presenta molti più vantaggi di quello residenziale. Alti rischi di morosità e di contenziosi legali, contratti che prevedono fra i 2 e i 4 anni prima di rientrare in possesso del bene, sfratti che possono richiedere anni di tempo, danni elevati che è difficile vedersi rimborsati. Di qui, l’incredibile numero di affitti turistici presenti oggi sui portali di riferimento, Airbnb e Vrbo in primis, dove è possibile intercettare un mercato in espansione che trasforma una seconda casa nel miglior investimento possibile, a fronte di una piccola percentuale di intermediazione.

