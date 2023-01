A Pra’ la “fabbrica dei cassoni” della nuova diga, due anni di cantiere dalla primavera 2024

Genova. Il dado è tratto, a meno che da un’altra dimensione non spunti fuori un’alternativa adeguata per sollevare Pra’, nel ponente cittadino, dal peso di ospitare quella che è stata soprannominata la “fabbrica dei cassoni” della nuova diga. “La scelta al momento è questa, se ci fosse un’alternativa valida la prenderemmo in considerazione ma finora nessuno ce l’ha presentata” ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci al termine del consiglio municipale monotematico sul futuro del bacino portuale del ponente. Anche il presidente dell’Autorità portuale Paolo Emilio Signorini ha confermato che lo specchio acqueo attiguo al terminal Psa, davanti al Lido di Pegli, è quello più adeguato, per posizione, logistica e profondità del fondale, a ospitare le attività di lavorazione dei giganti di calcestruzzo che comporranno la nuova diga foranea.

Durante il consiglio in municipio Ponente, a Voltri, tanti i dubbi sollevati, fuori e dentro l’aula, dai cittadini e dai comitati ma anche dai consiglieri – in maniera bipartisan – e hanno riguardato i tempi, i modi, l’impatto dell’opera, il futuro della piattaforma cantiere una volta che sarà esaurito il suo compito, e ancora l’inquinamento acustico e atmosferico, gli effetti sul mercato immobiliare e sul traffico. Sullo sfondo, da parte di tutti, la sensazione che ancora una volta il ponente sia stato scelto come luogo deputato alle servitù.

