Albisola Pallavolo, i sestetti della Serie D volano sulle ali dell’entusiasmo: doppia vittoria nel weekend

Albisola Superiore. Sabato presso il “Palasport Besio” i due sestetti dell’Albisola Pallavolo (maschile e femminile) impegnati nell’edizione 2022/2023 del campionato di Serie D sono scesi sul parquet entusiasmando gli spettatori presenti al palazzetto.

Ad aprire le danze ci hanno pensato le ragazze allenate dai coach Luca Parodi e Samuele Lavagna. Dopo un primo set combattuto (terminato 22-25 in favore delle avversarie) contro il CogoValle non c’è più stata partita: Di Latte e compagne si sono imposte nei tre parziali successivi (25-14, 25-13, 25-20) conquistando una vittoria fondamentale in ottica salvezza (3-1 il risultato finale).

