Bordighera, Chiara Francini protagonista al Palazzo del Parco con lo spettacolo “Coppia aperta quasi spalancata”

Bordighera. Sarà tra le protagoniste sulla scena del Festival, giusto tra qualche giorno. Attrice amata, cantante, scrittrice, ormai personaggio popolare, Chiara Francini è attesa sul palcoscenico più importante d’Italia nelle vesti di presentatrice, scelta da Amadeus per questa attesissima edizione.

Ma Chiara è in primis una artista che ama tantissimo il suo rapporto diretto con il pubblico, ormai da anni in scena a teatro con un classico di Franca Rame e Dario Fo che per la prima volta si potrà applaudire anche nel Ponente ligure martedì 31 gennaio alle 21.

