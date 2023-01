“Castagna aveva detto di attenderci al varco sui palazzi Botta, oggi ci siamo con 33 alloggi di edilizia residenziale”

“Oltre all’architetto Risso di Regione Liguria, ad Abitare Reoco, ad Arte e ai nostri uffici per tutto il lavoro svolto, ci tengo a ringraziare l’esponente Pd Francesca Castagna che nei mesi scorsi aveva che mi avrebbe atteso al varco su questa pratica. Oggi siamo al varco che per i cittadini significa avere un bando per 33 alloggi di edilizia residenziale sociale molto belli, fatti e non discorsi”. Così l’assessore all’urbanistica di Sarzana Barbara Campi che nel corso della conferenza stampa odierna non ha risparmiato un passaggio politico in merito al lungo e travagliato iter del progetto Botta e degli alloggi di via Muccini che andranno a bando con affitti da 281 a 570 euro a seconda delle dimensioni (da 53 a 117 metri quadri).

“Fra avere un cantiere morto per sempre e un buco di quattro milioni e mezzo – ha aggiunto il sindaco Ponzanelli – e avere i palazzi completamente finiti per come li avevano completati, ci siamo assestati sulla via migliore in assoluto, salvando il salvabile e cercando ragionare in maniera diversa per il futuro in maniera diversa in termini di rigenerazione urbana e restituzione di spazi alla città, di volumi che non si devono più “vomitare” come stato fatto negli ultimi cinquant’anni. Abbiamo già cominciato a lavorare sul cosiddetto “comparto Sud” con la variante al Progetto Botta grazie bando Filse che abbiamo vinto e conferito allo studio Boeri”.

