Chiavari: “No alle barriere, dialogo con tutte le forze in campo”

Da Davide Grillo

Il comitato “no alle barriere ferroviarie fonoassorbenti” ci tiene a precisare che si dissocia da quanto scritto su alcuni cartelli apparsi ieri in città. Come alcuni di noi hanno potuto appurare di persona durante il Consiglio Comunale riteniamo che sia maggioranza che minoranza siano contrari alle barriere ed in consiglio comunale ognuno abbia svolto il proprio ruolo. Il comitato continuerà a svolgere il suo ruolo di informazione ai cittadini e di lotta contro le barriere dialogando con tutte le forze in campo siano esse politiche che civiche insieme a tutti i cittadini che vorranno unirsi firmando la petizione.

