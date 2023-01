Commerciante malmenato in Piazza Cesare Battisti, l’aggressore scappa. Indagano i Carabinieri

Un’aggressione in pieno centro al titolare di un minimarket e un’auto raggiunta da una bottigliata hanno creato non poca preoccupazione tra i testimoni che hanno assistito a quanto accaduto verso le 23 di sabato sera in prossimità di Piazza Cesare Battisti. Il gestore del negozio è stato brutalmente aggredito da un uomo che poi si è dato alla fuga guadagnando Corso Cavour.

Hanno assistito a due momenti diversi dell’episodio anche alcuni testimoni mentre si trovavano a bordo della propria auto, poi raggiunti da una bottigliata che ha infranto il parabrezza.

Il commerciante vittima dell’aggressione ha riportato diverse lesioni e una volta chiamati i soccorsi sul posto sono arrivati i sanitari, il 118 e i Carabinieri.

Saranno proprio i militari a fare luce sull’intera vicenda per chiarire se si sia trattata di una rapina, di un furto finito male oppure se a muovere la mano dell’aggressore siano state altre motivazioni. Non è da escludere che alcune risposte possano arrivare dall’analisi delle numerose telecamere presenti in centro città, anche nella zona.

