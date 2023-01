Liguria. “In questi giorni il Ministero ha emanato i decreti che rendono attuative misure molto importanti per l’intero comparto, in termini di investimenti, ristrutturazione e riconversione dei vigneti e per quanto attiene alle autorizzazioni degli impianti vitati”.

Lo precisa Filippo Zangani, presidente dei vitivinicoltori di Confagricoltura Liguria.

