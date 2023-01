Congedo mestruale, mozione per inserirlo nelle scuole superiori. Candia: “Un diritto delle donne”

Genova. Riconoscere il congedo mestruale nei Regolamenti d’istituto delle scuole secondarie di secondo grado e avviare un iter legislativo per prevedere lo stesso congedo anche per le lavoratici. È quanto richiede la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, che sul tema ha depositato una mozione.

“Dopo aver letto gli articoli di Chiara Tenca sulla stampa locale per la battaglia delle ragazze dell’istituto Cardarelli della Spezia, ho pensato che come rappresentante della politica avevo il dover di portare questa istanza ad un livello istituzionale – spiega Candia -. Le ragazze spezzine, con cui ho avuto anche modo di confrontarmi, hanno richiesto alla loro dirigente di inserire nel regolamento scolastico dell’istituto il cosiddetto ‘congedo mestruale’, dopo che questo diritto è stato ottenuto per la prima volta in Italia dalle studentesse dell’istituto Nervi-Severini di Ravenna”.

