Cultura, Pirondini (M5s): “Bando vergognoso per addetti super qualificati: devono lavorare gratis”

Genova. “Un bando vergognoso. Non ci sono altri termini per descrivere l’annuncio apparso sul sito del comune di Genova per la ricerca di una risorsa a supporto delle attività del Museo del Mare e dell’Emigrazione italiana. Con la scusa della valorizzazione del volontariato non solo vorrebbero avvalersi di lavoro a titolo gratuito, ma al fortunato candidato scelto è richiesta pure un’iper-qualificazione tecnica e linguistica”.

Così il senatore e capogruppo della Commissione cultura del Movimento 5 Stelle, Luca Pirondini.

