Il trasferimento di Kiwior è ufficiale, la soddisfazione di Arsenal e Spezia

Spezia e Arsenal hanno ufficializzato pochi minuti fa l’arrivo a Londra di Jakub Kiwior, concludendo così la cessione più importante per il club aquilotto che sul proprio sito ringrazia “il forte nazionale polacco, protagonista in maglia bianca per 43 volte e cresciuto esponenzialmente nel suo percorso in riva al Golfo dei Poeti dopo il suo arrivo dall’MSK Zilina, tanto da conquistare un posto nella formazione titolare della Polonia nei recenti Campionati del Mondo disputati in Qatar. Professionista serio e ambizioso, tra i grandi artefici dell’importante salvezza ottenuta nello scorso campionato, a Jakub vanno i migliori auguri per il prosieguo della propria luminosa carriera”. Dal “good luck” dello Spezia al “Welcome to North London” dei Gunners che con il direttore sportivo Arteta si dicono lieti di aver completato il trasferimento “di un giovane talento che abbiamo monitorato a lungo. Ora non vediamo l’ora di lavorare con lui per vederlo crescere insieme a noi”. Il manager Arteta invece sottolinea: “È fantastico che si stia aggregando a noi, è un difensore giovane e versatile che ha mostrato il suo grande potenziale e le sue qualità in Serie A con lo Spezia e anche a livello internazionale con la Polonia. È un giocatore che darà alla nostra difesa qualità e forza, gli diamo il benvenuto e non vediamo l’ora di lavorare con lui”. Kiwior vestirà la maglia numero 15 e sarà subito a disposizione con il resto del gruppo.

