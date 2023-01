Kiwior all’Arsenal come Maguire al Manchester United. E lo Spezia avrà una percentuale sulla rivendita

Harry Maguire ieri, Jakub Kiwior oggi. Eduardo Macia completa ancora una volta una grande operazione in uscita e dopo aver partecipato alla crescita dell’ex centrale del Leicester, ceduto al Manchester United per l’esborso più grande della storia del calcio per un difensore, chiude un’operazione straordinaria per la storia dello Spezia e per il presente del calcio italiano, aprendo un ponte fino a pochi anni fa impensabile con la Premier League, il campionato principe d’Europa. Macìa lascia Leicester in aprile, ma la cessione di Maguire – che arriverà pochi mesi dopo, in agosto – porta (anche) la sua firma. Fu il direttore spagnolo a credere nel grezzo difensore retrocesso con l’Hull City un paio di stagioni prima, facendolo diventare una colonna delle Foxes di Claude Puel e Brendan Rodgers e cedendolo a prezzo record ad uno dei colossi del campionato inglese, nonostante gli anni di transizione della squadra campione d’Inghilterra con Claudio Ranieri un paio di stagioni precedenti.

Un’operazione, con cifre decisamente più contenute, ripetuta anche in Italia con Kiwior, acquistato un anno e mezzo fa per poco più di due milioni e rivenduto all’Arsenal a più di dieci volte tanto. “Bisogna poi anche saper vendere: se arriva una grande squadra che ti chiede un calciatore, io sono orgoglioso ma lo lascio solo per il prezzo giusto, che possa permettermi di continuare a lavorare”, aveva spiegato Macìa qualche mese fa, quasi prevedendo il destino che sarebbe toccato al difensore polacco. L’accordo raggiunto negli scorsi giorni, 25 milioni di euro più cinque di bonus, prevede anche un ulteriore aspetto positivo per le Aquile, che hanno strappato ai Gunners una piccola percentuale sull’eventuale futura rivendita del polacco. Lo Spezia, dunque, guadagnerà oggi e domani dalla cessione di Kiwior, pronto a dire la sua nel campionato più competitivo del mondo, dopo aver spiccato il volo in riva al Golfo dei Poeti, prima con Thiago Motta in panchina e poi con Luca Gotti.

