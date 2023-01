“La caduta del fascismo, l’8 settembre e l’inizio della lotta partigiana”, a Varese l’apertura dell’anno tematico 2023

Martedì 24 gennaio alle 10.30 a Varese Ligure, presso la palestra al piano terra del Comune, si terrà l’apertura dell’anno tematico 2023 “La caduta del fascismo, l’8 settembre e l’inizio della lotta partigiana” a cura del Comitato provinciale unitario della Resistenza.

Il programma

– In apertura Preghiera in suffragio dei Caduti officiata da Don Giulio, Parroco di Varese ligure

– A seguire l’Inno d’Italia eseguito dagli studenti della Scuola Media Don Bobbio

– Intervento del Sindaco di Varese Ligure Giancarlo Lucchetti

– Intervento del Prof. Nicola Iannalfo, Dirigente Scolastico della Val di Vara

– Intervento del Co Presidente del Comitato Unitario Giorgio Pagano che illustrerà l’anno tematico “La caduta del Fascismo, l’8 settembre e l’inizio della lotta partigiana”

– Tra un intervento e l’altro gli studenti coordinati dal Prof. Bugliani e dalla Prof.ssa Frigerio della Don Bobbio interverranno con loro contributi.

