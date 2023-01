L’inverno nell’antichità. Visita guidata in anfiteatro a Luni

Col nuovo anno riprendono le visite guidate gratuite in Anfiteatro a Luni, curate da ARTEmisia Servizi Culturali. Sabato 28 gennaio alle 11 un’archeologa accompagnerà i visitatori in un’affascinante visita dal titolo “ L’inverno nell’antichità. Tecniche per superare l’inverno dai romani al medioevo”

Prima dell’avvento delle moderne tecnologie sopravvivere all’inverno era una vera e proprio preoccupazione per i nostri predecessori, sia tra i ceti più abbienti che tra i più poveri e l’arrivo della primavera era accolto come una vera e propria rinascita. Come vestivano i romani in inverno? Come venivano riscaldate le case nel medioevo? Sono esistiti periodi più freddi di altri?

