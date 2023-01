Manutenzione sull’acquedotto di Aulla, emesso l’avviso di sospensione idrica

Il 26 gennaio ad Aulla saranno effettuati lavori di manutenzione sull’impianto dell’acquedotto e precisamente Via Veneto, Via Tambura, Via XX Settembre, P.zza Mazzini, P.zza Corbani, P.zza Roma, Via Apua, Via Nazionale, Via Pisacane, P.zza Abbazia, P.zza Cavour, Via Martiri di Belfiore, Via Riccardi, Via del Fiore, Galleria Michelangelo e zone limitrofe del Comune di Aulla. E’ quanto si legge in una comunicazione diffusa dal Comune di Aulla che prosegue: “Pertanto, nel suddetto giorno, dalle ore 08:30 alle ore 15:30 e comunque sino al termine dei lavori, si potranno verificare momenti di sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile e/o abbassamenti della pressione di rete in Aulla Capoluogo nelle vie e località sopramenzionate e zone limitrofe (saranno interessati circa 559 utenti) del Comune di Aulla.. Al ritorno dell’acqua potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi”.

