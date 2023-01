Pra’ FC, mister Odescalchi: “Dominato il Quiliano&Valleggia in 8 vs 10, loro goal estemporaneo”

Lo scontro al vertice del Girone “B” di Prima Categoria è andato al Quiliano&Valleggia, che ha fatto bottino pieno grazie al goal di Magnani intorno all’ora di gioco. Ora, il Pra’ FC si trova a sei punti dal primo posto, mentre il Masone terzo (sconfitto ieri dalla Vadese) è staccato di un punto. Iniziare a guardarsi indietro in chiave play off? Manco per sogno, parola di mister Odescalchi. L’invito ai suoi è di provare a fare più punti possibile nelle prossime dieci gare.

“Non guardiamo né avanti né indietro, pensiamo soltanto a noi stessi. Abbiamo dimostrato di essere una squadra che può dominare le partite in otto contro dieci. Ci manca un rigore incredibile, il Q&V ha segnato su un’azione estemporanea. Non hanno avuto per niente il pallino del gioco in mano. Hanno preferito difendersi anche quando noi avevamo tre uomini in meno. Ma hanno fatto bene visto che avevano due risultati su tre, complimenti a loro. Vista la partita di oggi non molleremo di un centimetro.

