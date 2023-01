Regione senza cuore, confermata la multa a una ciclista che si era persa e aveva “sconfinato” durante il lockdown

Liguria. Le regole imposte per il lockdown suscitarono molte polemiche, ma non è questo il tema che vogliamo affrontare. Intendiamo invece porre l’accento su un caso che ci sembra davvero paradossale e che riguarda il divieto di spostarsi da un Comune all’altro, la regola forse più ingiusta tra quelle inventate dall’allora ministro Roberto Speranza (altre invece, per chiarire, erano ovviamente necessarie per la tutela della salute).

Ne parlammo già a suo tempo, per denunciarne l’assurdità. Si trattava del divieto di spostarsi da un Comune all’altro, anche a piedi o in bici, senza tenere conto della vastità dei centri interessati.

» leggi tutto su www.ivg.it