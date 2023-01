Rottamazione cartelle sotto i mille euro, Palazzo Bellevue rinuncia

Sanremo. Non sarà applicata dal Comune di Sanremo la rottamazione parziale automatica delle cartelle esattoriali di importo fino a 1000 euro notificate tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. La delibera di non adesione al condono fiscale previsto dall’ultima legge di Bilancio verrà portata in approvazione nel consiglio comunale del 30 gennaio.

Stando ai dettagli della norma statale, modificata su istanza dell’associazione comuni italiani nel senso che la tagliola può incidere solo su sanzioni e interessi (rimarrebbe al contribuente da pagare l’imposta o la multa), le amministrazioni civiche hanno tempo fino al 31 gennaio per escluderne l’applicazione. Per Palazzo Bellevue la partita cuba svariate centinaia di migliaia di euro sul bilancio, motivo per cui l’orientamento dato dalla giunta Biancheri è di non adesione alla possibilità offerta dal governo Meloni. Questione anche di equità nei confronti di coloro che hanno regolarmente pagato in tempo utile quanto dovuto.

