Sinodo, approvate le relazioni pastorali delle otto commissioni

Savona. Con l’approvazione delle otto relazioni pastorali presentate dalle rispettive commissioni il Sinodo diocesano “Chiesa di Savona, prendi il largo, confidando” entra nella terza fase del secondo anno di lavori: il cammino che porterà alla nona sessione, a fine marzo, si concentrerà sul tradurre le indicazioni finora maturate in norme e regole. L’ottava assemblea, svoltasi nel Seminario Vescovile il 20 e 21 gennaio, ha avuto i suoi momenti più forti nella lettura delle relazioni da parte dei presidenti delle commissioni, nei dibattiti ad esse seguite, che hanno visto complessivamente 65 interventi, e nella votazione finale, che ha dato il via libera ai testi: in alcuni casi con una schiacciante prevalenza dei “placet”, in altri con diversi “placet iuxta modum” (con riserva) e qualche “non placet”. Anche queste relazioni, come le precedenti dello scorso anno, confluiranno nel “Liber Sinodalis”, che sta elaborando la Commissione dei testi. La road map auspicata dal vescovo Calogero Marino prevedeva l’approvazione definitiva del documento entro la fine dell’anno ma sembra più probabile uno slittamento alla prima parte del 2024.

Gli spunti non sono mancate nelle relazioni, lette durante la giornata di sabato dagli otto presidenti: don Germano Grazzini, Alessio Gambetta, don Mario Florentino, Marta Vitali, Anna Maria Bertino, Renato Procopio, Domenico Mafera e Simone Vallarino (quest’ultimo in sostituzione di Giorgio Masio). Nella Commissione 1, sulla “liturgia e i santi segni”, l’attenzione principale era sull’Eucaristia, con sottolineature sul problema della distanza dei giovani dal linguaggio liturgico, sulla religiosità popolare, sul numero e la distribuzione delle messe, ma si è dedicato spazio anche agli altri sacramenti. Molto confronto ha suscitato il tema della penitenza sia per le forme celebrative in uso sia per la sua collocazione nell’itinerario di iniziazione cristiana (si è ipotizzata una sua posticipazione alla cosiddetta “prima Comunione”). Si è parlato anche del ripensamento del ruolo dei padrini e dei ministeri laicali, come il catechista, anche in vista di celebrazioni domenicali in assenza di prete.

