Ventimiglia. Intervento della polizia questa sera intorno alle 18 in via Tenda per l’ennesima lite tra migranti. Per uno dei due contendenti è scattato il ricovero in pronto soccorso a Sanremo, in codice giallo, per ferite al volto, agli arti e contusioni varie riportate. A soccorrere il ferito è stata la Croce Verde intemelia.

