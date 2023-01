Centi: “Accorpamento Asl contrasta con capillarità assistenza territoriale”

“Partendo da una mia interrogazione per richiedere il rafforzamento della dotazione organica di Ortopedia dell’Asl 5, anche in riferimento al recente doppio concorso in Asl 4, la risposta dell’assessore Gratarola ha aperto alcune riflessioni sull’organizzazione sanitaria regionale che meriterebbero maggiori approfondimenti. In particolar modo la volontà di accorpare sui centri di “area vasta”, come sono state definite in aula le cosiddette ‘ali’ di Levante e di Ponente e di concentrare parallelamente attività su Genova: una strategia che contrasta con la capillarità dell’assistenza territoriale che viene confermata e abbinata ai fondi Pnrr”. Così il consigliere regionale della Lista Sansa, Roberto Centi.

“Condivido l’idea del superamento, in questa fase di difficoltà, del considerare le Asl come monadi, ragionando invece in qualche modo per area vasta: Asl 1 con Asl 2, Asl 4 con Asl 5, mentre la Asl3 è già area vasta di per sé – ha detto il consiglio il menzionato assessore Gratarola -. Questo permette economie di scala, sinergie ed elementi sicuramente migliorativi rispetto al guardare Asl per Asl, che sicuramente ci indebolisce. E già sono in atto esempi del lavorare ragionando per area vasta”

