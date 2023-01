Con la Zanini Alimentare riparte la Valle del biologico

Il Sindaco di Varese Ligure Giancarlo Lucchetti, accompagnato dal Presidente e dal direttore di Confartigianato Paolo Figoli e Giuseppe Menchelli hanno incontrato la nuova proprietà della ex ‘Ars Food’. La Zanini Alimentare srl ha acquistato all’asta la storica azienda produttrice di yogurt biologico con l’intento di rilanciarne la produzione, aumentare le quote di mercato, e grazie ad una nuova sinergia fra le imprese alimentari della valle, rilanciare a livello nazionale quello che rappresenta un presidio produttivo in grado di sviluppare il territorio e creare occupazione per i tanti giovani che vogliono continuare a vivere dove sono nati.

Dopo le vicissitudini legate al fallimento, la Zanini Alimentare ha riattivato le linee di produzione dello yogurt che risulta particolarmente apprezzato dai consumatori per la bontà del prodotto, garantita dall’utilizzo di materie prime di assoluta qualità.

