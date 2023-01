Congresso Legacoop Liguria, Toti: “Partecipazione, valore della persona e impegno sociale alla base del mondo cooperativo”

“L’impegno individuale da cui dipende il bene collettivo, il valore della partecipazione e dell’impegno politico e sociale sono il fondamento del mondo cooperativo. A maggior ragione in questo periodo di gigantesco cambiamento legato alla pandemia, che ci ha insegnato una cosa fondamentale: non si crea sviluppo, o non ci si salva da soli, ma tutti insieme attraverso il dialogo. Il valore della persona, la sua centralità e capacità di volano e traino di sistema sono fondamentali, ma soprattutto se si è capaci di relazionarsi con gli altri”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante il 13° congresso di LegaCoop Liguria ospitato presso la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa di Genova.

