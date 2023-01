Domenica In dall’Ariston di Sanremo, ecco le modalità per richiedere i biglietti

Sanremo. In occasione della trasmissione televisiva “Domenica In” che si svolgerà domenica 12 febbraio e che verrà trasmessa da Rai Uno, vengono messi a disposizione del pubblico alcuni biglietti per assistere al programma. Si precisa che potrà essere presentata richiesta tramite apposito modulo di partecipazione on line solo il 30 gennaio, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 13.

Il modulo può essere compilato solo ed esclusivamente sul sito web del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it) alla voce “Vivere Sanremo” – “Biglietti Domenica In”. E’ necessario inserire: nome, cognome, luogo, data di nascita, telefono cellulare e indirizzo email

