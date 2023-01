Loano. Lo scorso weekend sono scesi in vasca i ragazzi del Doria Nuoto Loano, in occasione della sedicesima edizione del Trofeo Aragno, svoltosi a Genova Pra’. Un ottimo test in previsione dell’ultima prova regionale fra due settimane.

“È stata una competizione di alto livello visti i nomi presenti e i nostri ragazzi si sono difesi bene, con delle buone prestazioni”, commentano dalla società.

