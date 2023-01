eSports, corsi Cisco avanzati e il diploma in 4 anni in informativa: le novità all’istituto Galilei di Imperia

Imperia. L’istituto “G Galilei”, l’indirizzo tecnologico del “Polo Tecnologico Imperiese”, costituito anche dall’ITTL “A. Doria” e l’ IPSSC “U. Calvi”, inizia il nuovo anno arricchendo la propria offerta formativa con attività moderne e attuali come gli eSports e i corsi di certificazione informatica avanzati. In particolare l’ITI avvierà a Febbraio in tutto l’indirizzo “Informatica e Telecomunicazione” il corso Cisco Ccna-1 che approfondisce e certifica gli studi già quotidianamente svolti dai nostri ragazzi. La certificazione conseguita, rilasciata dalla famosa azienda Cisco, leader mondiale del settore, sarà fondamentale per intraprendere una carriera nel mondo del “networking”.

Gli alunni stanno per partecipare alla Lega Scolastica Esports per gli Istituti Superiori, il campionato scolastico nazionale per videogiochi competitivi: un’occasione unica per innovare ulteriormente la nostra didattica, aumentare l’interesse nelle discipline STEM e rafforzare competenze trasversali come il lavoro di squadra, la comunicazione e la leadership, “soft-skills” ormai imprescindibili per accedere al mondo del lavoro. La scuola sta preparando tre diverse squadre che competeranno nei pluripremiati videogame Rocket League, Valorant e League of Legends. Chi si divertirà di più? Gli alunni o i professori?

