Finalmente un derby per lo Speranza, Girgenti: “Ora quattro partite per capire chi siamo”

Dopo tre sconfitte in altrettanti derby, lo Speranza riesce a battere la Letimbro al termine di uno spettacolare 4 a 2. Sul doppio vantaggio e poi rimontata, la squadra rossoverde ha avuto la forza per segnare altri due goal e far sua l’intera posta in palio. Una grande gioia per tutta la società. La squadra, ora al quinto posto insieme a Multedo e Savona, affronterà in serie Vadese, Savona, Quiliano&Valleggia e Pra’ FC. Tour de force che la dirà lunga sulla caratura della formazione di mister Davide Girgenti.

L’allenatore commenta così la domenica dei suoi: “Tenevamo molto a questa partita per riscattare le ultime tre sconfitte in altrettanti derby. Ho chiesto ai ragazzi di giocare con orgoglio e di fare una partita importante a livello tattico. Finalmente c’è stato lo step mentale che ci era mancato nei derby precedenti. Abbiamo cercato di sorprendere la Letimbro a livello tattico e ci è andata bene. Siamo molti felici di aver dato una gioia al presidente Bruno Bruzzone e a tutta la società. Faccio i complimenti ai ragazzi perché sono stati eccezionali”.

» leggi tutto su www.ivg.it