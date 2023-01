Futsal, Sampdoria pronta al debutto in Coppa Italia. Cipolla: “Faremo di tutto per passare il turno”

Genova. Reduce dalla vittoria per 4-2 in casa dell’Alto Vicentino, la Sampdoria di mister Cipolla si appresta a scendere in campo domani sera per il debutto in Coppa Italia contro il Giovinazzo. I pugliesi sbarcano a Campo Ligure in un momento sicuramente molto particolare della loro stagione: pochi giorni fa le dimissioni del tecnico Francesco Faele hanno costretto la dirigenza a individuare nell’ex responsabile dell’area tecnica Rafinha l’uomo giusto per guidare la squadra da qui alla fine del campionato, che vede i biancoverdi impegnati nella rincorsa ad un piazzamento playoff.

In casa blucerchiata, però, il presidente Matteo Fortuna ha già avuto modo di far sentire la propria voce, mettendo in chiaro che l’accesso alla Final Four di Coppa Italia è attualmente un obiettivo per la Samp. “E io mi aspetto di poter giocare una gara speciale per rendere felice il presidente – commenta mister Francesco Cipolla – Ci siamo allenati bene, la vittoria di sabato ci ha restituito fiducia e anche un ottimo clima per poter preparare al meglio questa partita importante. Giochiamo in casa, saremo al gran completo e dopo l’ottimo percorso in Coppa della Divisione, il secondo posto in campionato, abbiamo voglia di andare avanti anche in quest’altra manifestazione”.

