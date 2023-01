I benzinai liguri domani in manifestazione sotto la prefettura di Genova

Dopo il discredito subito da parte del Governo, il fallimento del dialogo per ristabilire il buon nome della categoria e lo sciopero di 48 ore pronto a scattare alle 19 di oggi nella rete ordinaria e alle 22 in autostrada i gestori degli impianti di carburante hanno deciso di scendere in piazza.

Domani, mercoledì 25 gennaio, alle 10.30 sotto la prefettura di Genova, infatti, i benzinai liguri prenderanno parte alla manifestazione regionale indetta unitariamente dalle sigle di categoria Faib, Fegica e Figisc/Anisa.

Ricordiamo che gli impianti di rifornimento rimarranno chiusi, comprese le pompe self service, sino alle 19 del 26 gennaio sulla rete ordinaria e sino alle 22 dello stesso giorno sulla viabilità autostradale.

