La 5^ C della primaria di Aulla vince il concorso “I giovani ricordano la Shoah”

Riempie il cuore di commozione e orgoglio sapere che bambine e bambini della classe 5^ C della Scuola Primaria tempo pieno di Aulla hanno descritto talmente bene la speranza per un futuro di libertà, dopo l’oppressione nazifascista, da meritare la vittoria nel concorso “I giovani ricordano la Shoah”, indetto in occasione della “Giornata della memoria”, che si celebra il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto.

Infatti, ogni anno il ministero dell’Istruzione, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche italiane, bandisce questo concorso scolastico nazionale, volto a promuovere studi e approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la storia europea del Novecento.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com