Livio Moggia ucciso per rappresaglia da una pallottola nazista ad un anno di età

Oggi la Val di Vara ricorda uno dei fatti di sangue più dolorosi ed efferati di tutta la Guerra di Liberazione opposta alle truppe nazifasciste. Il 24 gennaio del 1945, 78 anni fa, gli occupanti sterminavano la famiglia Moggia di Serò, fazione di Zignago, come rappresaglia per le perdite subìte da parte dei partigiani durante la prima fase di quella che è ricordata come la Battaglia del Gottero, dal nome del monte più alto della provincia spezzina.

A partire dal 20 gennaio avvennero scontri feroci in tutta l’Alta Val di Vara, invasa dagli occupanti per organizzare un grande rastrellamento contro i partigiani della IV Zona Operativa. Quando i tedeschi raggiungono Serò, lo occupano e minacciano i civili per farsi rivelare informazioni sulle formazioni partigiane. Sparano poi verso la chiesa e verso le finestre delle case. Muore così Giuseppe Moggia, 33 anni, contadino di Zignago, la moglie Giuseppina Scrufari della Spezia e uno dei loro figli: Livio Moggia di appena un anno di età. Gli altri tre figli dei Moggia rimarranno orfani.

