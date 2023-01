Lungomare Canepa, addio copertura: il comune rilancia per alberi e barriere. Il comitato: “Delusione enorme”

Genova. Troppe difficoltà tecniche e tempi stretti per rispettare gli impegni del Pnrr: il progetto di copertura totale e calpestabile di Lungomare Canepa, con relativo parco, sfuma per sempre. Questo l’esito dell’incontro avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri tra alcuni rappresentati di cittadini di Sampierdarena, il Comitato LungomareCanepa, il Municipio e il Comune di Genova.

Le motivazioni erano già note ed emerse nei giorni scorsi durante la seduta del Consiglio comunale: il progetto presentato e richiesto dai cittadini avrebbe necessità di più tempo e più soldi per gestire le criticità emerse in corso di progettazione: l’interferenza con le sottoutenze e le dimensioni del grande tunnel sono i principali interrogativi aperti che non hanno trovato risposta. Un progetto ambizioso ma complesso e costoso – con gli aumenti delle materie prime sarebbero serviti 50 milioni di euro anziché i 40 previsti inizialmente – e che il Comune aveva affidato a Sviluppo Genova utilizzando come idea base un disegno prodotto dallo stesso comitato di lungomare Canepa.

