Ortopedia, nel corso dell’anno nuovo concorso per assumere medici

“La Struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia ha dieci dirigenti medici più il direttore. Garantisce, come tutte le unità operative, oltre alla degenza, la consulenza in Pronto soccorso, l’attività ambulatoriale e undici sedute operatorie a settimana di cui due con tecnologica avanzata robotica per la protesica, metodologia chirurgica per la quale Asl5 merita di essere ricordata”. Questa l’attuale situazione della menzionata Sc, descritta in consiglio regionale stamani dall’assessore alla Sanità, Angelo Gratarola, in risposta a un’interrogazione del consigliere spezzino Roberto Centi (Lista Sansa) sulla possibilità di rafforzare la dotazione organica, appunto, di Ortopedia. “La Direzione aziendale, dopo l’ultimo concorso per dirigenti ortopedici, che si è concluso alla fine del 2021 portando a due assunzioni – ha proseguito Gratarola -, sta predisponendo gli atti per l’indizione di un nuovo concorso da tenersi nei prossimi mesi del 2023. L’offerta pubblica ortopedica di Asl5 è poi altresì integrata dall’offerta della struttura spezzina Alma Mater; vi è quindi una sinergia tra privato accreditato e pubblico che insieme, con le risorse disponibili, cercano di dare la miglior risposta. E anche attraverso la prossima assunzione di qualche altro ortopedico si mira ad arrivare a una dotazione organica che garantisca la massima potenza della Asl5 evitando ‘fughe’ altrove, ad esempio in Toscana”.

“Nel merito della mia interrogazione sulla dotazione organica di Ortopedia per la Asl 5 spezzina mi conforta aver saputo dall’assessore Gratarola che nei prossimi mesi è previsto un bando per l’assunzione di nuovo personale. Occorre ricordare che Ortopedia e Traumatologia del Presidio ospedaliero Levante ligure della Spezia e Sarzana risulta essere una eccellenza a livello nazionale, in particolare per le operazioni in robotica”, ha osservato Centi.

