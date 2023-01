Pedonalizzata corso Italia a Savona, i commercianti: “La gente si deve abituare, speriamo porti più lavoro”

Savona. “Oggi non abbiamo visto grandi cambiamenti, aspettiamo le prossime settimane, la gente si deve abituare“. Si dividono tra soddisfatti e attendisti i commercianti savonesi di corso Italia, nel tratto compreso via dei Vegerio e via Paleocapa (rimarrà aperto al transito dei veicoli l’incrocio con via Battisti/via Pertinace), da oggi diventata via pedonale. Chi fiducioso che la via si popolerà, chi aspetta di vedere cosa cambierà nelle prossime settimane.

Sono infatti iniziati oggi i lavori che prevedono la modifica della segnaletica orizzontale, cartellonistica, ricollocazione dei parcheggi moto/residenti/disabili. Gli orari di accesso ai residenti e ai commerciantti per il carico/scarico sono stati uniformati dalla giunta a quelli esistenti nell’area di Corso Italia: dalle 6 alle 10 del mattino. Dopo via Ratti (la scorsa settimana) e oggi corso Italia, si proseguirà con le altre zone interessate dal progetto: via Mistrangelo (da piazza Diaz all’intersezione con la salita Schienacoste, compresa la salita di via Rossello) e via Manzoni (da via Paleocapa all’intersezione con via Santa Maria Maggiore compresa l’area di intersezione che la via forma con piazza Sisto IV).

