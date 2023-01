Liguria. Anche per questo 2023, e per il quinto anno consecutivo, verrà erogato il voucher nido, un contributo per le famiglie a basso reddito per sostenere le spese per la frequenza dei servizi socioeducativi per la prima infanzia.

La conferma arriva dalla Regione Liguria, a seguito dell’interrogazione della consigliera regionale della Lega Mabel Riolfo.

