San Benedetto a Taggia compie 40 anni, Enrique Balbotin ospite speciale

Taggia. Tutto pronto per la 40 esima edizione di San Benedetto. Quest’anno ci sarà una sorpresa dietro l’altra molto vasta per gli appuntamenti in scaletta. Un ospite speciale che allieterà la manifestazione con le sue gag è il comico ligure Enrique Balbontin che si esibirà sabato 25 alle 18.

Una novità che quest’anno ha contraddistinto l’organizzazione è stata la comunicazione Smart – 4.0 che ci ha permesso di raggiungere un pubblico molto più ampio della Liguria. Questo proprio per valorizzare tutti gli aspetti insiti dell’evento. Un esempio è la mappa multimediale visitabile con un Qr-code, le pagine sui social network Facebook e Instagram e il nuovo sito sanbenedettotaggia.com. I dieci Rioni Tabiesi che parteciperanno: Orso, Trinità, San Dalmazzo, Paraxio, San Sebastiano, Santa Lucia, Pantan, Piazza Nuova, Ciazo, Pozzo.

» leggi tutto su www.riviera24.it