Servizio civile universale, oggi open day a Palazzo Rosso. Comune: “Tanti ragazzi presenti”

Genova. Grande affluenza si è registrata questo pomeriggio all’Open Day organizzato dal Comune di Genova all’auditorium di Palazzo Rosso dove, su diversi tavoli tematici, sono state illustrate da enti e associazioni le opportunità e i progetti del Servizio civile universale.

«Abbiamo presentato i progetti per l’annualità 2023-2024 per cui sono oltre 600 i posti disponibili sul territorio comunale di Genova – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Francesca Corso, oggi all’Open Day – tantissime sono le opportunità rivolte ai giovani tra i 18 e i 28 anni su progetti molto interessanti che coinvolgono varie aree tematiche: dalla cultura al sociale, dalla protezione civile allo sport e molto altro. Il servizio civile, su cui il Comune fa rete con tante realtà del territorio, è un’opportunità già molto apprezzata dai ragazzi genovesi anche per scoprire le proprie attitudini. Sul sito di Informagiovani, che ha sede nell’atrio di Palazzo Tursi, è possibile avere tutte le informazioni sul servizio civile universale, le modalità di presentazione della domanda e conoscere i progetti del Comune di Genova».

