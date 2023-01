Telethon, serata di beneficenza per sostenere la ricerca scientifica

Se c’è una cosa che è emersa con forza con la pandemia è l’importanza della ricerca per tutti, in particolare chi affronta una malattia genetica rara. I doni della ricerca sono tanti, spesso invisibili, e hanno un valore inestimabile per la vita e il futuro di tutti: speranza, risposte, futuro, cura. Per questo è fondamentale sostenerla sempre. Dopo due anni riprendono le iniziative sul territorio spezzino promosse dal coordinamento Telethon della Spezia, con il supporto del musicista Claudio Barone e il contributo fondamentale della Marina Militare, s’inizia venerdì 27 gennaio per una serata decisamente speciale che avrà inizio alle 20. Al circolo sottoufficiali della Marina Militare sarà poi la volta, a partire dalle 21.30, del concerto “la musica italiana anni ’70 tra canzoni d’autore e prog.” con l’Acustic Quartet di Claudio Barone con Valter Bono (batteria e percussioni), Andrea Imparato (sax e flauto), Pino Nastasi (tastiere e ukubass). Cena+ concerto 25,00€. Per informazioni 3398851590 – 3472329824

