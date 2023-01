Sanremo. Martedì sera, un ottimo Bvc Sanremo ha vinto lo scontro d’alta classifica con il Loano Garassini, dominando l’incontro per tutti i 40 minuti di gioco.

Il coach sanremese Alessandro Deda: «Sono contento per il risultato, ancor più per il modo in cui i miei ragazzi hanno interpretato la partita, giocando coralmente in attacco e rimanendo sempre in controllo e lucidi mentalmente. In difesa possiamo far meglio, ma ci lavoreremo in allenamento. Avanti così».

