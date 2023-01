Borzoli sconfitto nel finale, Simone Balestrino: “Ci è sfuggita la partita di mano”

Carcare. Simone Balestrino è andato a segno due volte, domenica scorsa, sul campo della Carcarese, portando a 17 il suo bottino di reti segnate in questo campionato.

I suoi due centri non sono però bastati al Borzoli per evitare la sconfitta, la settima subita nel suo cammino nel girone A di Promozione. “Quando fai una doppietta e finisce così non è tanto bello, va bene solo a livello personale – sottolinea Balestrino -. Speravamo di riuscire ad agguantare le prime posizioni, adesso dovremo ripartire da zero perché abbiamo perso altri punti importanti. Da domenica cerchiamo di riniziare a vincere”.

La partita ha avuto un finale inatteso per come si era messa, con i gialloblù avanti 2 a 1 ad una decina di minuti dalla fine. “Neanche noi ce lo saremmo aspettati – ammette l’attaccante -. Abbiamo avuto l’infortunio del rigore, un rimpallo nello stretto con la palla che è picchiata sulla mano di un compagno. Poi abbiamo perso la concentrazione, ci è sfuggita la partita di mano e abbiamo preso il 3 a 2 subito dopo”.

