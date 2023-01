Calcio, Vadino batte Plodio. Giunta si congratula con i suoi ragazzi: “Hanno fatto il massimo”

Albenga. Continua la striscia di risultati utili per il Vadino che, questa domenica, si è imposto sul Plodio del neo tecnico Briatore, per 3 a 1. Subito in vantaggio nel primo tempo, nel secondo la musica cambia: Carballo sbaglia il rigore e Gallo pareggia i conti, serve l’entrata in campo di Sacco per riandare in vantaggio e il gol proprio di Carballo per chiudere definitivamente il match.

Nel complesso, sono i giocatori di Giunta ad aver espresso il proprio gioco: “Siamo stati bravi, abbiamo disputato un ottimo primo tempo nonostante la mediocre gestione degli ultimi 10 minuti. Sfortunati nel secondo: sbagliamo il rigore, lo subiamo contro, ma sono soddisfatto dei miei ragazzi, hanno fatto il massimo per portare a casa questa vittoria”.

